Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта [url=https://zabotadoula.ru/]https://zabotadoula.ru/[/url] После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен. ВАЖНО: нам нужно ...
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Создания модуля импорта товара
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