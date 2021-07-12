Ищу дизайнера на Тильде. Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок1333 просмотра

Ищу опытного дизайнера, который сделает сайт на Тильде, используя  zero-блоки и тд. 

От вас нужны будут прототипы, дизайн.

С ТЗ ознакомиться можно здесь https://docs.google.com/document/d/1m3T-jo42oo_3BkUu7Os8hwedWo6JSCSp6KHFKndK58M/edit?usp=sharing , тз сегодня немного подкорректируется, но смысл остается тот же, часть блоков повторяются на разных страницах. К файлу предоставлен доступ на комментирование, можете оставлять вопросы.

Жду предварительную стоимость, срок и примеры ваших работ.

Tilda
4 года назад
Enotka-St
Елена 
32 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$230
24 дня
Очень рада, что обратилась именно к Валерии! Эта милая девушка ответственно подошла к выполнению своей работы и превзошла все ожидания! Работа выполнена качественно и в срок, плюс всегда на связи :) Работали по предоплате, проблем не возникло :) Спасибо Вам, надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество!
Все 2 негативных отзыва у Елены чисто из-за халатности дизайнеров, нужно предварительно все обсуждать, прежде чем браться за работу. Елена, хороший заказчик. Во-время оплата и приятная в общении. Спасибо, приятно было с Вами поработать! :)

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