Необходимо разработать дизайн страницы "Услуги"

$39
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок682 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать дизайн страницы "Услуги". Стилистика уже заложена.

Страница будет состоять из 5-7 блоков.

ТЗ и контент предоставим.

Работать нужно до полного утверждения.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
6 дней назад
5 отзывов
4 года назад
Вита
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Лина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
13 отзывов
4 года назад
Александр
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Валерия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Сергей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Лилия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Татьяна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Олег
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
49 отзывов
4 года назад
Мария
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Марлена
 
32 года
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
44 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Александра
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
42 отзыва
4 года назад
Руслан
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Гаухар
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Яна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта-презентации + программирование

    Сейчас делается дизайн одностраничного сайта-презентации. Промежуточную версию макета прикладываю к задаче, что бы было понимание, о чем идет речь. Это будет что-то типа лендинга. Планируем посадить его на вордпресс, но открыты к предложениям по cms. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт в WIX

    Сайт уже готов, но есть нюансы с которыми нужна помощь Мне нужен фон. Но не фон ВСЕЙ страницы, а только фон текста. В Wix такая возможность есть только вставляя отдельные блоки ...

    Wix
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать дизайн сайта по прототипу

    Прототип https://5g4qy5.axshare.com/#g=1&amp;p=home От прототипа можно откланяться - пару блоков уберем. Расположение и тд на усмотрение дизайнера. ТЗ и референсы https://www.figma.com/file/SiWulisZDmkYsK4iZMj3cD/%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9C-20.01.2020-(Copy)?node-id=11%3A460 В первую очередь смотрю на ваши кейсы. ...

    Node.js
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание прототипа для сайта строительства загородных домов

    Ищу копирайтера-прототипировщика для создания прототипа сайта. Проектная работа в команде. К заявке прикрепляйте: удобные виды связи: ватсап, телеграмм, прочие.Пишите сами текста для прототипа или работаете в паре с копирайтером?опыт работы, примеры прототипов, кейсы.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад