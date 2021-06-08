Создание прототипа для сайта строительства загородных домов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок559 просмотров

Ищу копирайтера-прототипировщика для создания прототипа сайта. Проектная работа в команде.

К заявке прикрепляйте:

  • удобные виды связи: ватсап, телеграмм, прочие.
  • Пишите сами текста для прототипа или работаете в паре с копирайтером?
  • опыт работы, примеры прототипов, кейсы.
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SlivTima
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