Требуется сделать редизайн сайта на тильда с сохранением контента в блоках и последовательности блоков. Основной упор на мобильную версию.
Разработка дизайна сайта
Необходимо создать дизайн сайта (ПК+мобильная версия) для клининговой компании.
Выбранный исполнитель
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