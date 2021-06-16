Разработка дизайна сайта

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Завершен76 заявок1019 просмотров

Необходимо создать дизайн сайта (ПК+мобильная версия) для клининговой компании.

4 года назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
$75
4 дня
Отличный дизайнер, совместно сделали уже несколько проектов. Всегда соблюдает сроки, адекватно относится к доработкам (благо их приходится делать минимум, так как задача сразу выполняется как надо). Будем продолжать сотрудничество
Очередной успешный проект с Дмитрием. Продолжаю рекомендовать к сотрудничеству.

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