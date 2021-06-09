Дизайн сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен76 заявок2602 просмотра

Разработать дизайн сайта финансовой тематики. По аналогии с уже имеющимися (будут предоставлены исполнителю).

Нужны макеты примерно 6-7 страниц. Минималистическая стилистика, без анимаций и других сложных элементов.

Подробные требования будут предоставлены исполнителю.

4 года назад
seniev
Никита 
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Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
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12 минут назад
4 года назад
$120
6 дней
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Заявки фрилансеров

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