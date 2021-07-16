♀️Здравствуйте, меня зовут Алена.
В данный момент, у меня +год опыта работы в сфере дизайна. Моя специализация - проектирование и дизайн сайтов, мобильных приложений и различных интерфейсов.
Мои основные навыки:
✅Владение принципами визуального дизайна (десктоп, мобильный дизайн);
✅Построение пользовательского опыта и взаимодействия;
✅Работа с модульными сетками и типографикой, композицией;
✅Design patterns;
✅Прототипирование;
✅Дизайн-системы;
✅Адаптивный дизайн;
✅Работа с целями и задачами клиента;
✅Создание информационной архитектуры;
✅Английский язык (B2).
РАБОТА СО МНОЙ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ:
里Человек, который действительно заботится о результате.
里 Можете доверять реальному экспертному опыту.
里 Можете положиться на меня во всех нюансах.
КАК УСТРОЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ:
Обсуждение технического задания, ваших пожеланий, оценка стоимости и сроков выполнения заказа.
30% предоплата, если необходимо оплату разделим на несколько этапов.
Выполнение проекта.
Постоянное общение и согласование проекта в процессе выполнения.
Внесение изменений по вашим пожеланиям.
Оплата последнего этапа.
Передача проекта (Figma, формат FIG).
Успешное закрытие проекта, обмен отзывами.
Можете связаться со мной здесь:
почта - [email protected]
telegram - @alyona_drozd
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