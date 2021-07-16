💎Современный дизайн сайтов и мобильных приложений💎

‍♀️Здравствуйте, меня зовут Алена.

В данный момент, у меня +год опыта работы в сфере дизайна. Моя специализация - проектирование и дизайн сайтов, мобильных приложений и различных интерфейсов.

Мои основные навыки:

✅Владение принципами визуального дизайна (десктоп, мобильный дизайн);

✅Построение пользовательского опыта и взаимодействия;

✅Работа с модульными сетками и типографикой, композицией;

✅Design patterns;

✅Прототипирование;

✅Дизайн-системы;

✅Адаптивный дизайн;

✅Работа с целями и задачами клиента;

✅Создание информационной архитектуры;

✅Английский язык (B2).

РАБОТА СО МНОЙ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ:﻿

里Человек, который действительно заботится о результате.

里 Можете доверять реальному экспертному опыту.

里 Можете положиться на меня во всех нюансах.

КАК УСТРОЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ:

Обсуждение технического задания, ваших пожеланий, оценка стоимости и сроков выполнения заказа.

30% предоплата, если необходимо оплату разделим на несколько этапов.

Выполнение проекта.

Постоянное общение и согласование проекта в процессе выполнения.

Внесение изменений по вашим пожеланиям.

Оплата последнего этапа.

Передача проекта (Figma, формат FIG).

Успешное закрытие проекта, обмен отзывами.

Можете связаться со мной здесь:

почта - [email protected]

telegram - @alyona_drozd