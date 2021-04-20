UI/UX-designer, верстка

UI/UX-дизайнер & верстка (HTML, CSS)

Услуги

Дизайн сайтов, лендинги, редизайн, баннера и др.

Верстка веб-страниц.

Немного обо мне

Замотивированный и легкий в общении человек.

С техническим образованием и опытом в проектировании (2D, 3D).

Всегда на связи

Все правки и изменения - без проблем (бесплатно).

Главное что бы все остались довольны!

Софт

✔ Figma

✔ Photoshop

✔ Illustrator

✔HTML

✔CSS, LESS, SCSS

изучаю After Effects

Контакты

telegram: @olyala_a

e-mail: [email protected]