OlhaKobylianska

Ольга OlhaKobylianska

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX-designer, верстка

UI/UX-дизайнер & верстка (HTML, CSS)

Услуги

Дизайн сайтов, лендинги, редизайн, баннера и др.

Верстка веб-страниц.

Немного обо мне

Замотивированный и легкий в общении человек.

С техническим образованием и опытом в проектировании (2D, 3D).

Всегда на связи

Все правки и изменения - без проблем (бесплатно).

Главное что бы все остались довольны!

Софт

✔ Figma

✔ Photoshop

✔ Illustrator

✔HTML

✔CSS, LESS, SCSS

изучаю After Effects

Контакты

telegram: @olyala_a

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

Bonvivan
Роберт 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн маленького сайта
Всё ок
Все прошло положительно
Ответный отзыв
guest_16091729121854
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Оформление главной страницы сайта
Быстро, качественно, очень доволен работой Ольги. Понимание задания и того, что нужно было сделать - с полу слова. Советую :)
Отлично поставлено задание, быстрые ответы и оплата. Рекомендую
Ответный отзыв