UI/UX-designer, верстка
UI/UX-дизайнер & верстка (HTML, CSS)
Услуги
Дизайн сайтов, лендинги, редизайн, баннера и др.
Верстка веб-страниц.
Немного обо мне
Замотивированный и легкий в общении человек.
С техническим образованием и опытом в проектировании (2D, 3D).
Всегда на связи
Все правки и изменения - без проблем (бесплатно).
Главное что бы все остались довольны!
Софт
✔ Figma
✔ Photoshop
✔ Illustrator
✔HTML
✔CSS, LESS, SCSS
изучаю After Effects
Контакты
telegram: @olyala_a
e-mail: [email protected]
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Портфолио
- Сайт-визитка72 просмотра
- Редизайн сайта69 просмотров
- Pole Sport70 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все прошло положительно
$10
10 баллов
4 года назад
Быстро, качественно, очень доволен работой Ольги. Понимание задания и того, что нужно было сделать - с полу слова. Советую :)
Ответный отзыв
Отлично поставлено задание, быстрые ответы и оплата. Рекомендую