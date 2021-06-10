Требуется разработка мобильной версии дизайн проекта сайта. Необходимо адаптировать существующий дизайн для удобного отображения на мобильных устройствах, учитывая все ключевые элементы и функциональность.
Мобильная версия дизайн проект
мобильная версия сайта 1 титульная и 12 вспомогательных
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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