Мобильная версия дизайн проект

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка136 просмотров

мобильная версия сайта 1 титульная и 12 вспомогательных

4 года назад
m2y444
Феликс 
52 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
4 года назад
$150
7 дней
Escrow
молодец, все сделал отлично, буду постоянно использовать в своей работе!
Второй проект также прошел отлично. Спасибо, рекомендую!

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bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
4 года назад

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