Редизайн сайта на тильда

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  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок803 просмотра

Требуется сделать редизайн сайта на тильда с сохранением контента в блоках и последовательности блоков. Основной упор на мобильную версию.

Tilda
4 года назад
YudjinTouch
Евгений 
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
4 года назад
$230
10 дней
Escrow
С Виталием работали по редизайну сайта на Тильда. Результат отличный. Была небольшая просадка по срокам ввиду независящих от Виталия обстоятельств. Но даже в этой ситуации Виталий компенсировал это небольшими доп. работами по сайту, за что ему отдельное спасибо! Буду обращаться ещё. :)
Евгений хороший человек и отличный заказчик. Работать над редизайном было одно удовольствие👍🏻 Евгений максимально лояльный заказчик 🙂 Постановка задачи - 5/5 Оплата в срок - 5/5 Обратная связь - 5/5 Рекомендую. И сам с удовольствием посотрудничал бы ещё не на одном проекте 🚀

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thefrest
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