Редизайн сайта на тильда

С Виталием работали по редизайну сайта на Тильда. Результат отличный. Была небольшая просадка по срокам ввиду независящих от Виталия обстоятельств. Но даже в этой ситуации Виталий компенсировал это небольшими доп. работами по сайту, за что ему отдельное спасибо! Буду обращаться ещё. :)