Доработать лэндинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок548 просмотров

Нужно внести небольшие корректировки в лэндинг

4 года назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Очень быстро, даже раньше оговоренного срока, всё сделано, все довольны!
Спасибо, хороший клиент! Во-время оплата, понятное ТЗ)

Заявки фрилансеров

vzdes
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