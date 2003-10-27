Создам удобный и красивый сайт
Лиза создам сайт,
который продаёт
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Работаю в Figma
Лендинг
4-7 дней
от 7 до 15 тыс. руб.
до 7 блоков = 7 000 руб.
8-10 блоков = 10 000 руб.
свыше 10 блоков = 15 000 руб.
Многостраничный сайт
7-12 дней
от 15 до 30 тыс.руб.
главн. страница + 1-2 внутр. страницы = 15 000 руб.
главн. страница + 3-4 внутр. страницы = 20 000 руб.
главн. страница + 5-7 внутр. страницы = 30 000 руб.
Интернет-магазин
14-28 дней
от 20 до 40 тыс.руб.
главн. страница + 1-4 внутр. страницы = 20 000 руб.
главн. страница + 5-7 внутр. страницы = 30 000 руб.
главн. страница + более 7 внутр. страниц = 40 000 руб.
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$30
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
2 года назад
Рекомендую к сотрудничеству, исполнитель не в первый раз проявляет свой профессионализм.
Ответный отзыв
Сотрудничаю не первой раз. Хороший заказчик
$15
10 баллов
2 года назад
Рекомендую к сотрудничеству. Прекрасный исполнитель доказывает свой профессионализм не впервые, за что большой респект. Качественная и быстрая работа — вам сюда.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Работаем совместно не первый раз и однозначно могу рекомендовать к сотрудничеству!
$5
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель, с работой справилась отлично, большое спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все понятно излагает
$15
10 баллов
3 года назад
Исполнитель с работой справился отлично, горячо рекомендую. + Отличный дизайн + Быстрая скорость выполнения + Хорошо владеет программами для дизайна, такие как Figma, Adobe Il, и тд. Спасибо.
Ответный отзыв
Преимущества заказчика: ✅ Очень четко ставит задачи, без воды ✅ Быстро нашли общий язык ✅ И что самое главное - постоянно на связи Сотрудничайте без сомнений!