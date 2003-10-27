Lizzz_

Елизавета Чичкова Lizzz_

 
22 годаРоссия/Железноводск
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создам удобный и красивый сайт

Лиза создам сайт,

который продаёт

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taplink.cc/ux.ui_liz

Работаю в Figma

Лендинг

4-7 дней

от 7 до 15 тыс. руб.

до 7 блоков = 7 000 руб.

8-10 блоков = 10 000 руб.

свыше 10 блоков = 15 000 руб.

Многостраничный сайт

7-12 дней

от 15 до 30 тыс.руб.

главн. страница + 1-2 внутр. страницы = 15 000 руб.

главн. страница + 3-4 внутр. страницы = 20 000 руб.

главн. страница + 5-7 внутр. страницы = 30 000 руб.

Интернет-магазин

14-28 дней

от 20 до 40 тыс.руб.

главн. страница + 1-4 внутр. страницы = 20 000 руб.

главн. страница + 5-7 внутр. страницы = 30 000 руб.

главн. страница + более 7 внутр. страниц = 40 000 руб.

FigmaМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
30 отзывов(-1)
$25
10 баллов
2 года назад
Дизайн в 4-ех разных стилях для 2-ух макетов
Рекомендую к сотрудничеству, исполнитель не в первый раз проявляет свой профессионализм.
Сотрудничаю не первой раз. Хороший заказчик
Ответный отзыв
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
30 отзывов(-1)
$15
10 баллов
2 года назад
Необходимо сделать дизайн сайта
Рекомендую к сотрудничеству. Прекрасный исполнитель доказывает свой профессионализм не впервые, за что большой респект. Качественная и быстрая работа — вам сюда.
Прекрасный заказчик. Работаем совместно не первый раз и однозначно могу рекомендовать к сотрудничеству!
Ответный отзыв
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
30 отзывов(-1)
$5
10 баллов
2 года назад
Лендинг Figma
Отличный исполнитель, с работой справилась отлично, большое спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик, все понятно излагает
Ответный отзыв
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
30 отзывов(-1)
$15
10 баллов
3 года назад
Веб-дизайн на Figma
Исполнитель с работой справился отлично, горячо рекомендую. + Отличный дизайн + Быстрая скорость выполнения + Хорошо владеет программами для дизайна, такие как Figma, Adobe Il, и тд. Спасибо.
Преимущества заказчика: ✅ Очень четко ставит задачи, без воды ✅ Быстро нашли общий язык ✅ И что самое главное - постоянно на связи Сотрудничайте без сомнений!
Ответный отзыв