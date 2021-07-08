Лендинг Figma

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка59 просмотров

Нужен небольшой лендинг для шахмат, в виде реализма и минимализма.

Также лендинг, должен содержать форму обратной связи.

На этом все

Figma
4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Lizzz_
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, с работой справилась отлично, большое спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик, все понятно излагает

Заявки фрилансеров

Lizzz_
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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