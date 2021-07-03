Требуется редизайн 5 страниц сайта с акцентом на премиум-услуги. Имеются прототипы и существующий сайт. Работа будет осуществляться в Figma. Сначала разрабатываем главную страницу. Ищем опытного дизайнера с хорошим портфолио и готового к быстрому выполнению задач. Сроки ограничены.