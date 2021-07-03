Редизайн сайта

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Закрыт57 заявок1692 просмотра

Нужно сделать редизайн сайта https://webstartechnology.ru

Все разделы функционально и по наполнению будут находится на тех же местах - нужно сделать редизайн сайта

Цветовая гамма из логотипа

Отдельно нарисовать страницу портфолио в целом и страницу отдельной работы

4 года назад
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