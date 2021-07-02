Maxim_Petrenko

Максим Петренко Maxim_Petrenko

 
21 годУкраина/Измаил
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI/UX designer

﻿Привет!

Если ты это читаешь, то твоему бизнесу нужен продающий сайт/приложение/баннер, с чем я тебе с радостью помогу 🔥

Работаю в Tilda, Figma, XD, Photoshop. Прошел курс веб-дизайна от онлайн школы WAYUP. Создам уникальный дизайн с акцентом в первую очередь на увеличение конверсии твоего сайта и привлечение новых клиентов. Я делаю все возможное, чтобы оптимизировать взаимодействие с пользователем с помощью понятного контента, простой навигации и динамического дизайна.

Диплом

FigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать баннеры для сайта
Максим оперативно выполнил задачу, уточнил все важные моменты, результатом доволен!
Олег отличный заказчик, грамотно описал ТЗ, никаких задержек по выплате, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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