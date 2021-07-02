UI/UX designer
Привет!
Если ты это читаешь, то твоему бизнесу нужен продающий сайт/приложение/баннер, с чем я тебе с радостью помогу 🔥
Работаю в Tilda, Figma, XD, Photoshop. Прошел курс веб-дизайна от онлайн школы WAYUP. Создам уникальный дизайн с акцентом в первую очередь на увеличение конверсии твоего сайта и привлечение новых клиентов. Я делаю все возможное, чтобы оптимизировать взаимодействие с пользователем с помощью понятного контента, простой навигации и динамического дизайна.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Максим оперативно выполнил задачу, уточнил все важные моменты, результатом доволен!
Ответный отзыв
Олег отличный заказчик, грамотно описал ТЗ, никаких задержек по выплате, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!