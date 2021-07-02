UI/UX designer

﻿Привет!

Если ты это читаешь, то твоему бизнесу нужен продающий сайт/приложение/баннер, с чем я тебе с радостью помогу 🔥

Работаю в Tilda, Figma, XD, Photoshop. Прошел курс веб-дизайна от онлайн школы WAYUP. Создам уникальный дизайн с акцентом в первую очередь на увеличение конверсии твоего сайта и привлечение новых клиентов. Я делаю все возможное, чтобы оптимизировать взаимодействие с пользователем с помощью понятного контента, простой навигации и динамического дизайна.

Диплом