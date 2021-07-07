Нарисовать баннеры для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен37 заявок749 просмотров

всем привет

есть сайт https://pizza-sushi32.ru/

нужно перерисовать банеры:

1. https://pizza-sushi32.ru/image/catalog/demo/banner_270x350_2.jpg

написав что доставка "от 600 рублей" (вместо сейчас от 500р)

2. на главной - 

https://pizza-sushi32.ru/image/catalog/gfx/banner%20600%D1%85188-01.jpg

Мы переехали! Теперь к нам можно придти по адресу: Брянск, Красноармейская улица, 91. Мы открыты для вас с 10  до 23.

3.  Можете предложить вариант логотипа) Это опционально, по желанию)

4 года назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

Maxim_Petrenko
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Максим оперативно выполнил задачу, уточнил все важные моменты, результатом доволен!
Олег отличный заказчик, грамотно описал ТЗ, никаких задержек по выплате, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Иван
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Элина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов
4 года назад
Влад
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Владисла
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
158 отзывов
4 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
4 года назад
Илья
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Оксана
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
60 отзывов
4 года назад
Maxim_Petrenko
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
13 отзывов
4 года назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александра
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
88 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Надежда
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Бакытжан
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
66 отзывов
4 года назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
107 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Instagram дизайн

    Разработайте уникальные баннеры для Instagram, учитывая требования к визуальной эстетике и привлекающей внимание графике. Ожидается креативный подход и качество исполнения, чтобы повысить вовлеченность аудитории.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Шапка для группы Вконтакте

    $7

    Необходимо разработать шапку для группы Вконтакте на финансовую тематику. Должны быть включены компания, комиссия 6%, URL сайта и триггер-кнопка. Работа должна быть выполнена в PSD с использованием радиального градиента. Примеры работ приветствуются. Учитывайте чувство стиля и вкуса.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать 2 баннера для слайда

    $50

    Необходимо нарисовать 2 баннера размером 1690х900 в формате jpg. Первый баннер должен изображать 2-4 акустические системы, второй — место для новости с текстом и графическими элементами. Фон белый, графика в стиле скетча. Наличие черно-белой графики в портфолио обязательно.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Баннер на первый экран

    Требуется разработать баннер для первого экрана сайта с тематикой 3D моделирования. Важно, чтобы баннер привлекал внимание и гармонично вписывался в общий дизайн страницы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать баннер для сайта.

    $7

    Требуется разработать баннер для сайта, который будет соответствовать тематике и стилю проекта. Необходимо учесть все требования к дизайну и функциональности баннера для успешной интеграции на сайт.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать 5 баннеров (коллажей)

    Необходимо разработать 5 коллажей для размещения на Авито, включая бассейн, пластиковую канистру, логотип, текстовое название и иконки преимуществ. Размер изображений 1024x768, горизонтальная ориентация. Важно учесть расположение водяного знака. Укажите сроки и стоимость работы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Приладить гамму сайта к логотипу и дорисовать его

    Необходимо приладить гамму сайта к существующему логотипу и дорисовать его. Также требуется создать баннеры в соответствии с новой цветовой схемой. Ожидается проработка элементов дизайна для единого стиля сайта.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    4 года назад