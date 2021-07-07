всем привет

есть сайт https://pizza-sushi32.ru/

нужно перерисовать банеры:

1. https://pizza-sushi32.ru/image/catalog/demo/banner_270x350_2.jpg

написав что доставка "от 600 рублей" (вместо сейчас от 500р)

2. на главной -

https://pizza-sushi32.ru/image/catalog/gfx/banner%20600%D1%85188-01.jpg

Мы переехали! Теперь к нам можно придти по адресу: Брянск, Красноармейская улица, 91. Мы открыты для вас с 10 до 23.

3. Можете предложить вариант логотипа) Это опционально, по желанию)