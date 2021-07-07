Требуется разработать шапку для группы ВКонтакте. Основные требования и детали будут уточнены в переписке. Обратите внимание на стиль и оформление, соответствующие теме группы.
Нарисовать баннеры для сайта
всем привет
есть сайт https://pizza-sushi32.ru/
нужно перерисовать банеры:
1. https://pizza-sushi32.ru/image/catalog/demo/banner_270x350_2.jpg
написав что доставка "от 600 рублей" (вместо сейчас от 500р)
2. на главной -
https://pizza-sushi32.ru/image/catalog/gfx/banner%20600%D1%85188-01.jpg
Мы переехали! Теперь к нам можно придти по адресу: Брянск, Красноармейская улица, 91. Мы открыты для вас с 10 до 23.
3. Можете предложить вариант логотипа) Это опционально, по желанию)
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