Нарисовать 2 баннера для слайда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок317 просмотров

Нарисовать 2 баннера размера 1690х900 в формате jpg.

Общие требования:

белый фон, графика в стиле скетча в градациях серого или быстрой "небрежной" ч/б графики без закраски внутренних участков.

Возможный вариант стиля лежит на домашней странице сайта http://project4290322.tilda.ws/main .

В качестве исходников ( стилевых, ни в коем случае не нужно перерисовывать или обрабатывать в редакторе ) используются или картинки в приложении или результаты поиска в яндексе по условиям "рупорная акустика".

Логотип размещенный внизу имеет одинаковый бэкграунд со слайдами, т.е. просто нужно учесть его наличие и в этой зоне не рисовать.

Индивидуальные требования к баннерам.

1-й. Изображено 2...4 акустических системы в какой-то внятной композиции. Никаких надписей, просто картинка.

2-й. Баннер для новостей. Справа 1/4 занимает картинка в общем стиле с легким градиентом к центру в сторону белого, в левой четверти резервируется место для картинки новости ( это делать не надо, просто резервируется место), в центральных четвертях размещается текст и статические графические элементы общего стиля которые определяют размещение текста.

Наличие ч/б графики в портфолио обязательно. Если при беседе становится очевидно что исполнитель не читал ТЗ, то сотрудничество прекращается. Предварительные эскизы при подаче заявки приветствуются.

4 года назад
efric
57 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DesignerVik
Виктория 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$50
6 дней
Escrow
Очень старательный исполнитель.
Структурированное и чётко поставленное ТЗ, постоянная коммуникация. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

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