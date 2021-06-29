Создать обложку для онлайн-тренинга

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Закрыт25 заявок463 просмотра

Я проводил онлайн-тренинг. Теперь этот тренинг продаём в записи. Нужно создать красивую обложку, чтобы люди хотели купить.

Целевая аудитория - женщины, поэтому обложку делаем под женщин

Тренинг называется "Море Продаж". на обложке хочется видеть очередь из клиентов, чтобы человек посмотрел, увидел себя (специалиста и очередь из клиентов, которая к нему выстраивается).

После этого задания еще 2 обложки нужно будет. Ищу одного дизайнера для постоянного сотрудничества. Сразу высылайте примеры своих работ

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