Ищется дизайнер для разработки красивого баннера для размещения на сайте. Приоритет отдается профессионалам с опытом и качественным портфолио. Задача включает создание привлекательного и эффективного дизайна, соответствующего тематике сайта.
Создать обложку для онлайн-тренинга
Я проводил онлайн-тренинг. Теперь этот тренинг продаём в записи. Нужно создать красивую обложку, чтобы люди хотели купить.
Целевая аудитория - женщины, поэтому обложку делаем под женщин
Тренинг называется "Море Продаж". на обложке хочется видеть очередь из клиентов, чтобы человек посмотрел, увидел себя (специалиста и очередь из клиентов, которая к нему выстраивается).
После этого задания еще 2 обложки нужно будет. Ищу одного дизайнера для постоянного сотрудничества. Сразу высылайте примеры своих работ
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