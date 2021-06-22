Требуется разработка около 15 типов баннеров в формате HTML5 с использованием Google Web Designer. Основное внимание уделяется Rich media форматам, включая анимацию и статические элементы. Необходимы шаблоны для последующей адаптации под материалы клиентов. Ожидается постоянное сотрудничество для адаптации баннеров под конкретные запросы.