Тематические банеры

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Закрыт33 заявки663 просмотра

Нужно сделать тематические баннеры для сайта (медицинского)

1)Нужна длинная картинка про акционные товары 1920x30

2)Банер скидка

3)Маленькие картинки для подкатегорий.

4 года назад
med-dobrik
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