Требуется разработать баннер с текстом, выполненный в графике. Исполнители должны предоставить портфолио, чтобы продемонстрировать предыдущие работы в области графического дизайна.
Тематические банеры
Нужно сделать тематические баннеры для сайта (медицинского)
1)Нужна длинная картинка про акционные товары 1920x30
2)Банер скидка
3)Маленькие картинки для подкатегорий.
Заявки фрилансеров
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