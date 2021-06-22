Разработка HTML5 баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок667 просмотров

Здравствуйте,

Дорогое сообщество. Мне нужно создать около 15 типов баннеров. Типов баннеров - имею введу не разные размеры или наполнение - а разные типы форматов. В основном это Rich media formats - анимация/анимация+статика/статика + гугл карта и другие. У меня есть preview как они должны выглядеть и к некоторым из них спецификация. Задача в том что их нужно создавать в Google Web Designer в формате HTML5, так сказать как "шаблоны" чтобы можно было потом подставлять там картинки и так их использовать.

Также требуется специалист с которым можно будет сотрудничать на постоянной основе удаленной работы. А именно адаптировать выше упомянутые баннеры к материалам клиента. То есть создавать баннер на основание шаблона подменяя картинки/материалы каждого отдельного клиента. От клиента получаем уже готовее материалы.

Но разработка банеров и дальнейшее их обслуживание могут быть как отдельных два проекта. Потому данный проект в первою очередь - Разработка HTML5 баннеров.

Прикрепляю документ с preview баннеров, прошу сначала ознакомится перед отправлением заявки. 

Рад буду сотрудничеству и жду от Вас сообщения.

С ув, Гриша

HTML
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Senchyshyn
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