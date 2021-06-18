Нужно оформить посты для инстаграмма и linkedin

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Закрыт25 заявок639 просмотров

Добрый день, 

Нужно оформить около 10 постов для инста. 

Укажите пожалуйста стоимость 1 часа вашей работы, т.к предполагаю работа будет оцениваться в часах. 

Спасибо 

4 года назад
Jucas
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6 месяцев назад

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