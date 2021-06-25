Создать афишу на открытие ресторана

$34
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Завершен22 заявки2165 просмотров
#1$34

Необходимо создать афишу на открытие ресторана для сайта и инсты. ТЗ во вложении

4 года назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Спасибо Анне за работу
Все четко и без лишних слов. Оплата своевременная. Сотрудничеством довольна. Рекомендую

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