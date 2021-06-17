Нужно нарисовать баннер для поста ВК

Здравствуйте.

Нужен баннер для поста ВК информирующий о розыгрыше двух статуэток богини правосудия (Фемиды).

Баннер должен вписываться в дизайн сообщества ВК, где будет проводиться розыгрыш https://vk.com/legesby

На баннере необходимо изобразить:

1) две статуэтки Фемиды (видится, что располагаться будут друг за другом; исходные изображения статуэток в приложении. осталось удалить фон ;));

2) информационное сообщение о том, что проводится розыгрыш (текст на Ваше усмотрение, типа: "У нас розыгрыш" или "Разыгрываются две статуэтки Фемиды" и т.д. - согласуем на стадии реализации);

3) сроки проведения розыгрыша (15.06.2021 - 15.07.2021).

4) остальное на Ваше усмотрение, главное, чтобы полет фантазии был разумным и полезным :)

Размер баннера 1200х1200 px

Дизайн баннера должен привлекать внимание и заинтересовывать пользователей (если цветовая палитра дизайна сообщества для этих целей не подходит - предлагайте, будет обсуждать).

До реализации задания необходимо согласовать концепт и все нюансы будущего дизайна.

Требуется полная передача исключительных прав на дизайн баннера.

Откликаясь на данный заказ предлагайте цену и показывайте примеры Ваших похожих работ.

Спасибо за внимание!