Образец http://i.prntscr.com/hfc-T7rfRRKLb0TEP8I2mQ.png Только делаем для строй компании У кого есть опыт красиво отрисовать Бюджет 100р
Сделать баннеры для приложения Atomic Wallet
Нужно сделать англоязычные баннеры, которые будут отображаться в интерфейсе мобильного приложения и десктопной версии.
Подробнее тут - https://docs.google.com/document/d/1kQfEmDoOrKJuEY1xuHM_fyj3z2yHPtduPQgVVw1iDd4/edit#
Заявки фрилансеров
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