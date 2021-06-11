Сделать баннеры для приложения Atomic Wallet

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Закрыт12 заявок476 просмотров

Нужно сделать англоязычные баннеры, которые будут отображаться в интерфейсе мобильного приложения и десктопной версии.

Подробнее тут - https://docs.google.com/document/d/1kQfEmDoOrKJuEY1xuHM_fyj3z2yHPtduPQgVVw1iDd4/edit#

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