На главную страницу интернет-магазина сантехники нужно сделать 3 статически баннера размером 1140х410 пикселей. Основной ассортимент это - смесители для кухни, ванны, раковины, кухонные мойки и др. Также можно использовать призывную надпись на баннерах. Качество картинок ...
Дизайн баннеров
Нужно разработать несколько баннеров:
728х90
300х250
Без анимации, простой лаконичный стиль, вписывающийся в дизайн сайта.
Выбранный исполнитель
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