Сделать баннер

Постеры будут на Азербайджанском языке, но не стоит беспокоится, текст я вам передам, и объясню что куда. Посмотрите на прикреплённые файлы, нужно некоторые из них подкорректировать, или же воссоздать с нуля. Тема : дополнительные вспомогательные ...