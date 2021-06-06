Сделать баннер

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Завершен2 заявки351 просмотр

Сделать баннер

ТЗ в телегу скину 

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$20
1 день
Получил 6 классных баннеров, мне понравилось.
В очередной раз все прошло хорошо! Приятно работать с Бахитяром. Спасибо! 🚀

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Антонина
 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

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