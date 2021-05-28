Постер

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Закрыт34 заявки746 просмотров

Постеры будут на Азербайджанском языке, но не стоит беспокоится, текст я вам передам, и объясню что куда. Посмотрите на прикреплённые файлы, нужно некоторые из них подкорректировать, или же воссоздать с нуля. Тема : дополнительные вспомогательные курсы для учебы. Проситься показать ваши работы

4 года назад
Arystokratt
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Арина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
4 года назад
Юрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артем
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Настюша
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алмаз
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Валентин
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Анна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Аниша
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Карина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Айжан
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
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Михаил
 
29 лет
4 года в сервисе
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год назад
13 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Арина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
53 года
6 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
4 года назад
Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
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месяц назад
14 отзывов
4 года назад
Маргарита
 
25 лет
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год назад
1 отзыв
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30 лет
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год назад
16 отзывов
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Мария
 
23 года
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Анна
 
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16 дней назад
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Валерия
 
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9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
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