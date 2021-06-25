Качественно и в срок ☼ Любые задачи в Photoshop ☼
ОБО МНЕ
1. Заинтересована в работе на результат
2. Строгое соблюдение дедлайнов
3. Надежность и качество
4. Готова к новым задачам и развитию
НАПРАВЛЕНИЯ, в которых я могу быть Вам полезна:
— макетирование сайтов
— оформление групп ВК
— создание презентаций
— дизайн баннеров, коллажей, 3D обложек
— разработка дизайна полиграфической продукции:
листовки, визитки, афиши, флаеры
Мои услуги будут интересны всем тем, кому важна в работе скорость, качество, надежность и постоянство!
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Юлия.
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