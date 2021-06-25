Качественно и в срок ☼ Любые задачи в Photoshop ☼

ОБО МНЕ

1. Заинтересована в работе на результат

2. Строгое соблюдение дедлайнов

3. Надежность и качество

4. Готова к новым задачам и развитию

НАПРАВЛЕНИЯ, в которых я могу быть Вам полезна:

— макетирование сайтов

— оформление групп ВК

— создание презентаций

— дизайн баннеров, коллажей, 3D обложек

— разработка дизайна полиграфической продукции:

листовки, визитки, афиши, флаеры

Мои услуги будут интересны всем тем, кому важна в работе скорость, качество, надежность и постоянство!

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Юлия.