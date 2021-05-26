Отрисовать в едином стиле баннеры

Прошу откликнуться фрилансеров дизайнеров, которые готовы приступить к работе: отрисовать в едином красивом стиле баннеры, которые мы используем в интернете для рекламы продукта (электронная визитная карточка).

Прошу обозначить стоимость работы и сроки выполнения.

Баннеры, которые мы используем в интернете для рекламы сейчас, направлю позже на эл. почту.