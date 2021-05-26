Необходимо обработать 300-400 фото (вписать объекты в интерьер). Детали исполнителю
Скачать 6 изображений из shutterstock.com
Ищу дизайнера с аккаунтом в shutterstock.com
Нужно скачать 6 изображений в хорошем качестве без вотермарков:
- https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/vector-illustration-remote-work-self-isolation-1688697817
- https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/man-woman-headhunters-view-job-profiles-1784411234
- https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/people-open-space-coworking-office-concept-1660886560
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- https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/engineer-team-programming-huge-laptop-testing-1868622790
- https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/project-task-management-effective-time-planning-1797578233
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