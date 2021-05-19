Баннеры HTML5 adobe animate

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Закрыт5 заявок412 просмотров

Доброго дня суток

Требуются баннеры HTML5 adobe animate 10 размеров

Есть исходники Illustrator файл приложен

+ пример требуемой анимации видео (максимально близко)

Укажите линки на работы в html5 

Укажите цену за баннер мастер и цену за каждый размер

есть 10 размеров возможно будут еще

Срочный должен быть готов до 20/5 желательно сегодня мастер

HTML
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levos
Лев 
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