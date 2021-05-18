Нарисовать баннер и страницу

Привет всем. Нужно сделать 10 разных баннеров на 10 разделов сайта. Например есть категория "голубые костюмы" https://provokatorspb.ru/troiki А наверху страницы баннер (я его во вложении прикрепил) Нужно взять с сайта картинки костюмов ...