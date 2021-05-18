Нужно создать интерактивный баннер на HTML5 для размещения в рекламной сети, пример функционала посмотрите по ссылке https://cdn-factory.marketjs.com/en/expert-option-playable-ad-demo/index.html - тематика гемблинг/крипта - формат responsive Сценарий предоставим
Нарисовать баннер и страницу
Описание задачи в тз. 1500р бюджет. Оплата по факту. Рисуем в фигме
https://disk.yandex.ru/d/9H4SDAoIuWEx-w?w=1 здесь исходники, и тз
Коментарии голосовые в приложении. Пример футера в приложении
Нарисовать баннер слайдера на главной и текстовую страницу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Баннеры3 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача: разработать креатив для рекламной кампании с частными домами. Цель: Продажа частных домов премиального сегмента. Что нужно сделать: 1. Придумать минимум 3-и креативные идеи для концепта 2. ...Баннеры12 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Уважаемые профессионалы нужно сделать для сайта банеры, на замену демо банерам. Задание в приложенииЗавершен4 года назад
- $5
Задача, сделать с автором видео и необходимым текстом подложку под видео, которая впишется в дизайн. Фото автора видео: https://drive.google.com/drive/folders/1OJKHFJjF6NEFj8mKv6gttRJ3MGvi3pOd?usp=sharing Надпись: "How to rank TOP 1 in Google in ...Завершен4 года назад
требуется создать два комплекта баннеров с самыми популярными размерами для GDN и SocialБаннеры15 заявокЗакрыт4 года назад
Привет всем. Нужно сделать 10 разных баннеров на 10 разделов сайта. Например есть категория "голубые костюмы" https://provokatorspb.ru/troiki А наверху страницы баннер (я его во вложении прикрепил) Нужно взять с сайта картинки костюмов ...Завершен4 года назад
Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк. Так же креатив для поста вк/инста. Суть: Акция 3 пиццы за 899 рублей. Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!Баннеры34 заявкиЗакрыт4 года назад
- $6
Нужно создать шапку для Ютуба. Это версии для TV компьютеров планшетов и мобильных. Скину исходник лого исполнителю. В дальнейшем возможно предложение для разработки полного бренда.Завершен4 года назад
- $5
Добрый день! Дизайнер выполнил шапку канала и два превью для двух видео: канал - https://www.youtube.com/c/OracleDBD https://www.youtube.com/watch?v=7krpBQJdSDU https://www.youtube.com/watch?v=lZyb7T_r5GI потом пропал... Стиль меня устраивает. У меня есть ...Баннеры22 заявкиЗакрыт4 года назад