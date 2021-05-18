Переделка баннеров для сайта

Спасибо за приглашение в проект и интересную задачу. У Дмитрия всегда ответственное отношение, заинтересованность в результате и предоплата в полном объеме - очень комфортно работать. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Рекомендую.