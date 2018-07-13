Анимация сайтов. html js jquery flash css3 html5 - анимация для ваших сайтов...
FLASH И HTML5 БАННЕРЫ
Анимация сайтов. html js jquery flash css3 html5 - анимация для ваших сайтов...
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$70
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Отзывы заказчиков
$73
10 баллов
3 года назад
Всё было хорошо!
Ответный отзыв
Не помню. Отзыв пришел 2 годя спустя.
$259
10 баллов
4 года назад
Очень профессионально, в самые сжатые сроки выполнена задача по интерактивному контенту. Смело могу порекомендовать Алекса, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Понятная задача, своевременная оплата.
$19
10 баллов
5 лет назад
Быстро и здорово сделал именно то, что нужно. Обращусь еще. Спасибо
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика. Понятное ТЗ. Своевременная оплата. Однозначно респект!
Анимация
2 отзыва
$20/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга