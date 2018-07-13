Tremi_744

Алекс Tremi_744

 
46 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Анимация сайтов. html js jquery flash css3 html5 - анимация для ваших сайтов...

FLASH И HTML5 БАННЕРЫ 

Анимация сайтов. html js jquery flash  css3 html5 - анимация для ваших сайтов...

JavascriptHTMLjQueryFlashБаннер для сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$73
10 баллов
3 года назад
Флэш-листалка одним файлом
Всё было хорошо!
Не помню. Отзыв пришел 2 годя спустя.
Ответный отзыв
MaksXXI
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$259
10 баллов
4 года назад
Нарисовать 5 анимированных роликов, вероятно на Adobe Flash или Unity.
Очень профессионально, в самые сжатые сроки выполнена задача по интерактивному контенту. Смело могу порекомендовать Алекса, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Отличный заказчик! Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Понятная задача, своевременная оплата.
Ответный отзыв
guest_1531304079173
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$19
10 баллов
5 лет назад
Нужно разработать CSS анимацию для стикера в ИМ
Быстро и здорово сделал именно то, что нужно. Обращусь еще. Спасибо
Рекомендую заказчика. Понятное ТЗ. Своевременная оплата. Однозначно респект!
Ответный отзыв
Анимация
2 отзыва
$20/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга