Флэш-листалка одним файлом

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен2 заявки275 просмотров
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Нужно сделать флэш-листалку размером 600х800 пикселей и одним файлов (включая видео и всё остальное, что там есть внутри). Т.е. в виде одного swf-файла.

Все материалы предоставим.

Требования:

- формат файла .swf,

- вес не более 50 Мб

- медиа-ресурсы зашиты в файл

- размер окна 600х800

6 лет назад
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Tremi_744
Алекс 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$73
3 дня
Всё было хорошо!
Не помню. Отзыв пришел 2 годя спустя.
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