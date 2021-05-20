Менеджер по продажам

Работа в фейсбуке(продажа эзотерических услуг) График работы с 09:00 до 19:00 Нужно отвечать на сообщения по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне домаШаблоны ответов предоставляем лишь для примера, так как требуется ведение диалогов без шаблонных фразЖелательно иметь навыки в психологии и умение быстро понимать запрос и психологию клиентаОпыт работы в сфере продаж и обслуживания будет плюсом, но не обязателен.Выплата два раза в неделюЗп = 20% от продаж за день