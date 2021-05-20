Менеджер по продажам

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт26 заявок814 просмотров

Работа в фейсбуке(продажа эзотерических услуг) График работы с 09:00 до 19:00 Нужно отвечать на сообщения по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне домаШаблоны ответов предоставляем лишь для примера, так как требуется ведение диалогов без шаблонных фразЖелательно иметь навыки в психологии и умение быстро понимать запрос и психологию клиентаОпыт работы в сфере продаж и обслуживания будет плюсом, но не обязателен.Выплата два раза в неделюЗп = 20% от продаж за день

4 года назад
Kirill_010203
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
38 лет
4 года в сервисе
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Роман
 
31 год
4 года в сервисе
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4 года назад
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Диана
 
25 лет
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4 года назад
4 года назад
Анна
 
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4 года назад
Сергей
 
42 года
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3 года назад
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Максим
 
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4 года назад
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Елизавета
 
22 года
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Алексей
 
24 года
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4 года назад
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Олеся
 
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4 года назад
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Светлана
 
42 года
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4 года назад
4 года назад
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Артём
 
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37 лет
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