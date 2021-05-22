Большой рекламный баннер для частных магазинов, визитки

Здраствуйте. Нужен креативный мастер фотошопа)

А именно, нужно сделать рекламный баннер для сервисного центра по ремонту смартфонов.

Баннеры будут распечатываться на большие вывески размеров 170х90, 80х80, 70х60 - размеры указаны в сантиметрах.

Более подробней что хотел бы видеть в баннере расскажу в Личке. Хотелось бы найти человека, который сможет предложить/удивить своей идей по оформлению