Большой рекламный баннер для частных магазинов, визитки

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Закрыт25 заявок635 просмотров

Здраствуйте. Нужен креативный мастер фотошопа) 

А именно, нужно сделать рекламный баннер для сервисного центра по ремонту смартфонов. 

Баннеры будут распечатываться на большие вывески размеров 170х90, 80х80, 70х60 - размеры указаны в сантиметрах. 

Более подробней что хотел бы видеть в баннере расскажу в Личке. Хотелось бы найти человека, который сможет предложить/удивить своей идей по оформлению

4 года назад
Guardian92
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