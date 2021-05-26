Привет! Нужно сделать 7 сетов ресайзов баннеров 4 сета по 9 ресайзов и 3 по 12) Один баннеров нужно разработать ТЗ скину в личку (ссылки на мастер-баннер, нужные размеры и ...
Баннеры для интернет-магазина
На сайте есть баннеры в главном слайдере, рекламный блок и баннеры в виде плиток.
Баннер в слайдере состоит из элементов:
- Фон - Размер 1920x400.
- Активная картинка - Размеры 700x400\400x400 (в зависимости что хотим разместить).
- Title - текст на баннере. (Можно разместить слева, справа, по центру или вообще убрать. Цвет текста доступен только черный и белый, это надо учитывать при отрисовке баннера, чтобы текст на баннере не сливался.
- Кнопки - кнопки на баннере под текстом. (Максимально возможное количество кнопок - 2)
Рекламный баннер слева на сайте состоит также из Фона и Активной картинки.
Но можно использовать просто изображение целиком.
- Размер 220x270
Баннеры в виде плиток: (плавающий баннер)
- Картинка размером примерно 450x220
Можно посмотреть как это реализовано (примеры) на сайте http://webmprofit.beget.tech
Фоновые изображения для сайта
Примеры:
http://mprofit1.beget.tech/upload/iblock/c9b/ufdy01afmmda7uspt6anf5sdr7jiyzh8.jpg
http://webmprofit.beget.tech/upload/iblock/2b1/2b1869e1c35e3922027f35da5bcebaee.jpg
http://webmprofit.beget.tech/upload/iblock/5b6/5b657711a1ada6d1db2de4532893854f.jpg
Более детально - обсуждается
Заявки фрилансеров
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