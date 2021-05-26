Баннеры для интернет-магазина

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  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок528 просмотров

На сайте есть баннеры в главном слайдере, рекламный блок и баннеры в виде плиток.

Баннер в слайдере состоит из элементов:

- Фон - Размер 1920x400.

- Активная картинка - Размеры 700x400\400x400 (в зависимости что хотим разместить).

- Title - текст на баннере. (Можно разместить слева, справа, по центру или вообще убрать. Цвет текста доступен только черный и белый, это надо учитывать при отрисовке баннера, чтобы текст на баннере не сливался.

- Кнопки - кнопки на баннере под текстом. (Максимально возможное количество кнопок - 2)

Рекламный баннер слева на сайте состоит также из Фона и Активной картинки.

Но можно использовать просто изображение целиком.

- Размер 220x270

Баннеры в виде плиток: (плавающий баннер)

- Картинка размером примерно 450x220

Можно посмотреть как это реализовано (примеры) на сайте http://webmprofit.beget.tech

Фоновые изображения для сайта

Примеры:

http://mprofit1.beget.tech/upload/iblock/c9b/ufdy01afmmda7uspt6anf5sdr7jiyzh8.jpg

http://webmprofit.beget.tech/upload/iblock/2b1/2b1869e1c35e3922027f35da5bcebaee.jpg

http://webmprofit.beget.tech/upload/iblock/5b6/5b657711a1ada6d1db2de4532893854f.jpg

Более детально - обсуждается

4 года назад
fortunarust
Максим 
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