UX/UI дизайн — прототипирование и оформление сайтов, адаптивы, верстка в конструкторах
Диджитал среда и web — статичные изображения и анимация
Айдентика — фирменный стиль, оформление соц.сетей, графическое сопровождение
Печатная продукция — мелкая, широкоформатная и многостраничная
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Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Figma, After Effects, Animate..
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Время ответов на сайте — 12.00–20.00 по часовому поясу UTC +3:00 (Москва)
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~ Понимание — чем яснее и полнее описана задача, тем меньше проблем из-за различий в представлениях о процессе и результате работы (между заказчиком и исполнителем)
~ Стоимость — складывается из многих факторов
~ Идея — в основном строится от имеющегося контента. Чтобы поставить идею на первое место, — нужно иметь ресурсы времени и средств, чтобы создать контент под идею
Telegram: t.me/e69advitam
Портфолио
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