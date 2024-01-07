Графический дизайнер

UX/UI дизайн — прототипирование и оформление сайтов, адаптивы, верстка в конструкторах

Диджитал среда и web — статичные изображения и анимация

Айдентика — фирменный стиль, оформление соц.сетей, графическое сопровождение

Печатная продукция — мелкая, широкоформатная и многостраничная

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Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Figma, After Effects, Animate..

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Время ответов на сайте — 12.00–20.00 по часовому поясу UTC +3:00 (Москва)

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~ Понимание — чем яснее и полнее описана задача, тем меньше проблем из-за различий в представлениях о процессе и результате работы (между заказчиком и исполнителем)

~ Стоимость — складывается из многих факторов

~ Идея — в основном строится от имеющегося контента. Чтобы поставить идею на первое место, — нужно иметь ресурсы времени и средств, чтобы создать контент под идею



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