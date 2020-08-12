shemyakin_er

Максим Шемякин shemyakin_er

 
23 годаРоссия/Череповец
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#9889; Я делаю дизайн, а вы кайфуете от результата &#9889;

 Работы на Behance: https://www.behance.net/shemyakin-5cc5

Группа ВКонтакте: https://vk.com/public195163396

 Telegram: https://t.me/shemyakin_er

 Email: [email protected]

А теперь знакомиться! 

👋 Привет! Я Максим, занимаюсь веб-дизайном, графическим дизайном и кайфую от процесса!

Я начал работать в Adobe Photoshop с 2016-го, всё началось очень безобидно - с шуточных картинок про друзей, а затем я понял, что наши отношения с дизайном перешли на новый, особенный уровень.

В своей деятельности я ценю объединение творческого процесса по нахождению интересных визуальных решений с разработкой структуры сайта, которая требует глубокого анализа целевой аудитории и вашего бизнеса. Этакий симбиоз между техническим и гуманитарным направлениями 

 Учиться, учиться и ещё раз учиться

В июле 2019-го мне удалось пройти курс по веб-дизайну "Дизайн взлёт 3.0" от Сани Кво длительностью 2 месяца, на котором разбирались основные принципы дизайна, разработка макетов от А до Я, передача макетов в вёрстку, тонкости психологического восприятия пользователя (сертификат о прохождении курса в портфолио). Также я принимал участие в марафонах по веб-дизайну от Сани Кво (сертификаты в портфолио).

 "Больше знай, да меньше болтай"?

Готов с вами разговаривать, собирать информацию о вашем проекте устно, путём реального звонка через Skype, Discord или мессенджеры (Whats App, Telegram). Верю, что живой разговор сработает гораздо эффективнее переписки и даст понимание задачи. А ещё это помогает быстрее найти общий язык между заказчиком и исполнителем.

️‍♂️ И что за зверь такой эти "правки"?

Смело заявлю - я не из тех, кто боится правок, как огня. Наоборот, считаю, что правки - это нормальное явление, которое помогает прийти к полному понимаю задачи и к отличному результату.

 Группа ВКонтакте

Я веду собственную группу Вконтакте, публикую там свои работы, приоткрываю завесу производственного процесса, делюсь полезными ссылками для дизайнеров и отзывами по работе со мной. Присоединяйся! 

Группа ВК: https://vk.com/public195163396

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
solomon7
34 годаТуркменистан
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Сделать прототип сертификата
Определенно рекомендуем данного исполнителя. Ответственный, пунктуальный и грамотный дизайнер. Работа выполнена в срок, качественно и без каких-либо проблем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Задание было поставлено ясно и четко, общаться было приятно и просто, Сулейман был на связи, когда нужно было уточнить рабочие моменты, а оплата была произведена без задержек. Однозначно рекомендую, спасибо за работу!
Ответный отзыв
AmAzInG8277
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Прототип сайта
Быстро откликнулся и быстро сделал то, что требовалось и без лишних вопросов. Видно, что знает своё дело, при необходимости готов обратиться повторно.
Задание было поставлено хорошо, работу проделали быстро, в общении дружелюбен и вежлив, рекомендую :)
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