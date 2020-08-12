⚡ Я делаю дизайн, а вы кайфуете от результата ⚡

 Работы на Behance: https://www.behance.net/shemyakin-5cc5

 Группа ВКонтакте: https://vk.com/public195163396

 Telegram: https://t.me/shemyakin_er

 Email: [email protected]

А теперь знакомиться! 

👋 Привет! Я Максим, занимаюсь веб-дизайном, графическим дизайном и кайфую от процесса!

Я начал работать в Adobe Photoshop с 2016-го, всё началось очень безобидно - с шуточных картинок про друзей, а затем я понял, что наши отношения с дизайном перешли на новый, особенный уровень.

В своей деятельности я ценю объединение творческого процесса по нахождению интересных визуальных решений с разработкой структуры сайта, которая требует глубокого анализа целевой аудитории и вашего бизнеса. Этакий симбиоз между техническим и гуманитарным направлениями 

 Учиться, учиться и ещё раз учиться

В июле 2019-го мне удалось пройти курс по веб-дизайну "Дизайн взлёт 3.0" от Сани Кво длительностью 2 месяца, на котором разбирались основные принципы дизайна, разработка макетов от А до Я, передача макетов в вёрстку, тонкости психологического восприятия пользователя (сертификат о прохождении курса в портфолио). Также я принимал участие в марафонах по веб-дизайну от Сани Кво (сертификаты в портфолио).

 "Больше знай, да меньше болтай"?

Готов с вами разговаривать, собирать информацию о вашем проекте устно, путём реального звонка через Skype, Discord или мессенджеры (Whats App, Telegram). Верю, что живой разговор сработает гораздо эффективнее переписки и даст понимание задачи. А ещё это помогает быстрее найти общий язык между заказчиком и исполнителем.

️‍♂️ И что за зверь такой эти "правки"?

Смело заявлю - я не из тех, кто боится правок, как огня. Наоборот, считаю, что правки - это нормальное явление, которое помогает прийти к полному понимаю задачи и к отличному результату.

 Группа ВКонтакте

Я веду собственную группу Вконтакте, публикую там свои работы, приоткрываю завесу производственного процесса, делюсь полезными ссылками для дизайнеров и отзывами по работе со мной. Присоединяйся! 

Группа ВК: https://vk.com/public195163396