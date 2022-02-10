Креативный подход к решению ваших задач🔥 Дизайн лэндингов и соц. сетей👍
Контакты для сотрудничества:
- Портфолио: behance.net/arinakolomeets
- Электронная почта: [email protected]
- Телеграм: @veanerrai
Обо мне:
Меня зовут Арина, я занимаюсь дизайном уже более года. За это время было выполнено более 150-ти заказов и задизайнено более 20 лэндингов. Для меня очень важно создать не только красивый и привлекательный сайт, но и рентабельный, приносящий успех бизнесу и повышающий конверсии. Именно благодаря осоому отношению к каждому моему заказчику я часто наблюдаю их хорошее настроение и удовлетворение после работы со мной.
🤝Как мы будем сотрудничать:
- Обсуждение ТЗ.
- Максимальное погружение в ваш проект (бриф / беседа / вопрос-ответ)
- Оценка стоимости и сроков;
- Выполнение работы и увтерждение;
- Внесение правок и пожеланий. Первые 5 правок - бесплатно;
- Передача ссылки на готовый макет(Фигма файл);
В дополнение к фигма файлу будет сформирован архив со всеми иконками, шифтами и изображениями;
- Обмен положительными отзывами.
#фигма #figma
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