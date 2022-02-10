Креативный подход к решению ваших задач🔥 Дизайн лэндингов и соц. сетей👍

Контакты для сотрудничества:

Обо мне:

Меня зовут Арина, я занимаюсь дизайном уже более года. За это время было выполнено более 150-ти заказов и задизайнено более 20 лэндингов. Для меня очень важно создать не только красивый и привлекательный сайт, но и рентабельный, приносящий успех бизнесу и повышающий конверсии. Именно благодаря осоому отношению к каждому моему заказчику я часто наблюдаю их хорошее настроение и удовлетворение после работы со мной.

🤝Как мы будем сотрудничать:

Обсуждение ТЗ.

Максимальное погружение в ваш проект (бриф / беседа / вопрос-ответ)

Оценка стоимости и сроков;

Выполнение работы и увтерждение;

Внесение правок и пожеланий. Первые 5 правок - бесплатно;

Передача ссылки на готовый макет(Фигма файл); В дополнение к фигма файлу будет сформирован архив со всеми иконками, шифтами и изображениями;

Обмен положительными отзывами.

Если вдруг вам не понравитя проделанная мною работа, то я верну вам предоплату. Иногда так бывает, что видение заказчика не совпадает с видением исполнителя.

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