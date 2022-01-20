Понятный и локаничный дизайн
Имею разнообразный опыт в дизайнерской сфере, особенно в работе с логотипами для различных товаров и услуг, айдентикой бренда и навигацией. При создании проектов совмещаю рисунок от руки и навык в компьютерных программах, доводя процесс до высокого уровня. Из личные качеств - адаптивность, умение учиться и адекватно воспринимать критику, открытость, дружелюбие, перфекционизм.
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Портфолио
- Сборник рассказов "Однажды в новый год"70 просмотров
- Сайт Новосибирский Музыкальный Театр53 просмотра
- Настольная игра "Альма"65 просмотров
- Разработка логотипа и системы навигации для ВУЗа85 просмотров
- Плакаты для театра "Старый дом"108 просмотров