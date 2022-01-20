Понятный и локаничный дизайн

Имею разнообразный опыт в дизайнерской сфере, особенно в работе с логотипами для различных товаров и услуг, айдентикой бренда и навигацией. При создании проектов совмещаю рисунок от руки и навык в компьютерных программах, доводя процесс до высокого уровня. Из личные качеств - адаптивность, умение учиться и адекватно воспринимать критику, открытость, дружелюбие, перфекционизм.