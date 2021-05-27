Прошу откликнуться фрилансеров дизайнеров, которые готовы приступить к работе: отрисовать в едином красивом стиле баннеры, которые мы используем в интернете для рекламы продукта (электронная визитная карточка). Прошу обозначить стоимость работы и сроки ...
Разработать 10 рекламных креативов для ниши: Доставка роллов и суш
Разработать 10 рекламных креативов для таргетированной рекламы в Facebook и Instagram
Формат изображений: 1:1 (2000*2000)
Заголовки и офферы пришлю отдельным файлом
Жду ваши отклики с предложением цены
Заявки фрилансеров
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