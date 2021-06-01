Переделка Гиф баннеров

Прошу откликнуться фрилансеров дизайнеров, которые готовы приступить к работе: отрисовать в едином красивом стиле баннеры, которые мы используем в интернете для рекламы продукта (электронная визитная карточка). Прошу обозначить стоимость работы и сроки ...