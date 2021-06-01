Переделка Гиф баннеров

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Завершен1 заявка104 просмотра

Нужно переделать гиф баннеры. Заменить логотип и номер телефона

4 года назад
sk-egida
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
15 минут назад
4 года назад
$10
1 день
Как всегда все быстро и качественно! Все пожелания учтены. Рекомендуем!
С Евгением приятно иметь дело. Все круто!

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
15 минут назад
4 года назад
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