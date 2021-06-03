Нужны буквы в таких ячейках: B T H O A P T P A H Ячейки должны быть не одинаковые, а в точно таком ...
Доработка сайта
Добрый день, Виталий. Сайт kazan-uley.com. Можно на главной колонку с категориями переместить справа налево? С целью применить подпункты в каталоге в формате всплывающих строчек. Надеюсь, что поймете. С уважением, Елизавета.
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