Доработка сайта

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Завершен1 заявка73 просмотра

Добрый день, Виталий. Сайт kazan-uley.com. Можно на главной колонку с категориями переместить справа налево? С целью применить подпункты в каталоге в формате всплывающих строчек. Надеюсь, что поймете. С уважением, Елизавета. 

4 года назад
guest_16226253778978
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
$20
1 день
Виталий выполнил проект чётко, быстро, грамотно. Профессионально справился с поставленными задачами. Всем рекомендую такого специалиста.
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад

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