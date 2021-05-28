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Баннер
Привет, нужен ответственный и креативный исполнитель по созданию современных баннеров для интернет-магазина. Продаём аксессуары, гаджеты, запчасти к мобильным телефонам, планшетам. Для начала хотим предложить сделать баннер на тематику "Дисплеи". Нужно что-то более яркое, стильное, радующее глаз потенциального клиента:) Пример понравившейся концепции, которую хотим видеть, прикрепляю.
ТЗ
1. Ориентация: Горизонтальная и вертикальная (после согласования горизонтальной);
2. Размер: 720 x 230 pixels;
3. Разрешение: 300 dpi;
4. На баннере не должны присутствовать надписи на русском и украинском языке, только на английском, в данном случае это слово "LCD". Можно использовать названия брендов;
5. В графическом материале ограничений нет, главное чтобы всё соответствовало тематике, лаконично вписывалось в концепцию.
В последующем, готов предоставить новые задания по разработке банеров на другие категории товаров.
Сориентируйте, пожалуйста, по срокам/цене. Жду ответ и уточняющие вопросы:)
Заявки фрилансеров
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