Необходимо сделать 3 баннера для интернет-магазина

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Закрыт41 заявка898 просмотров

На главную страницу интернет-магазина сантехники нужно сделать 3 статически баннера размером 1140х410 пикселей. Основной ассортимент это - смесители для кухни, ванны, раковины, кухонные мойки и др. Также можно использовать призывную надпись на баннерах. Качество картинок должно быть самое высокое HD и что-то близкое. Формат на выходе - jpg, png максимально сжатый без потери качества.

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