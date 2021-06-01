Сделать баннер ТЗ в телегу скину
Сделать 200 качественных MokUP в фотошоп
Мне нужно сделать 200 качественных MokUP для визуализации вывески. Суть такая. Подставляем в MokUP любую надпись или лого. А из этого получается вот такой визуал. Т.е стена и фон остаются. Меняется только надпись. На месте надписи INDUSTRY должен быть лого клиента. Сейчас в колхозном виде это работает вот так yadi.sk/i/VT53m-Z7yrpKLg. Все визуалы очень похожи между собой по своей сути. Пишите только если Вы профессионал и можете сделать на хорошем уровне то, что я прошу.
Цена и техническая часть обсуждается. Если сработаемся то подтяну Вас в проект
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