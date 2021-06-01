Сделать 200 качественных MokUP в фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки610 просмотров

Мне нужно сделать 200 качественных MokUP для визуализации вывески. Суть такая. Подставляем в MokUP любую надпись или лого. А из этого получается вот такой визуал. Т.е стена и фон остаются. Меняется только надпись. На месте надписи INDUSTRY должен быть лого клиента. Сейчас в колхозном виде это работает вот так yadi.sk/i/VT53m-Z7yrpKLg. Все визуалы очень похожи между собой по своей сути. Пишите только если Вы профессионал и можете сделать на хорошем уровне то, что я прошу.

Цена и техническая часть обсуждается. Если сработаемся то подтяну Вас в проект

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Заза
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Пётр
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
289 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10
Баннеры
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн креатива под фб

    https://www.kibercar.com/product/airtouchperformance/ Нужно создать дизайн креатива под рекламу в фейсбуке 1 Картинка (3 формата) 2 Видео (2 формата) до 1 минуты. От Вас цена и сроки. ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Постер

    Постеры будут на Азербайджанском языке, но не стоит беспокоится, текст я вам передам, и объясню что куда. Посмотрите на прикреплённые файлы, нужно некоторые из них подкорректировать, или же воссоздать с нуля. Тема : дополнительные вспомогательные ...

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Статичные баннеры

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать 10 статичных баннеров для рекламы. Размеры 240х400 px Подробности в прикреплённом ТЗ и по запросу в личке. Указывайте цены в рублях, пожалуйста.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад