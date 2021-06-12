Нужно нарисовать беннер с купон кодом

Нужно нарисовать баннер с купон кодом, рассмотрю только людей с опытом работы и с отзывами школьники идите лесом пожайлуста.

Разрешение 1200 ширина, 600 высота пример информации которая должна быть на баннере вышлю, логотип сайта так же пришлю. Нужно 3 баннера с разными условиями.

Так же работу принимаю строго с PSD исходником со шрифтами в комплетке, любители корала, и прочей чупхи проходим мимо

Пишем цены и сроки

P.S. Вообще ищем хорошего дизайнера художника в команду, нужно будет рисовать логотипы, банеры, если умеете делать html письма вообще огонь пишем не стесняемся