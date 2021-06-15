Корректировки по баyнеру

Всем привет нужно внести корректировки в баннер в формате psd. В эту область https://prnt.sc/15gveho надо добавить проценты на которые падает логотип и разбивает их, вы нужно добавить кошелек в который залетают много долларов, Все должно быть лаконично и соответствовать основному дизайну баннера.